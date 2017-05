„Wir lassen den Hass nicht gewinnen!”

Emotionale Kampagne für ein Mahnmal zu Ehren der Pulse-Opfer gestartet

Barbara Poma, die Besitzerin des Pulse-Nachtclubs in Orlando, verkündete am Donnerstag in einer Pressekonferenz den Start einer Initiative, die sich die Eröffnung eines Mahnmals zu Ehren der 49 Pulse-Opfer im Jahr 2020 zum Ziel setzt. In dem schwulen Club waren am 12. Juni 2016 bei einer Massenschießerei 49 Menschen getötet und 68 schwer verletzt worden (siehe MÄNNER-Archiv). Im November waren erstmals Pläne für ein Mahnmal durchgesickert. Letztere sollen jetzt unter aktiver Beteiligung der LGBTI-Community vorangetrieben werden.

Hinterbliebene, Aktivisten und Promis Hand in Hand

„Die Community, die von dem schrecklichen Ereignis am meisten betroffen ist, sollte an den Entscheidungen über die Zukunft des Pulse und die Form der Erinnerung an ihre Liebsten beteiligt sein”, so Poma. „Ich bin immer noch ergriffen, wie viele Menschen an mich herangetreten sind, um ihr Herzblut in diese Angelegenheit zu investieren. Auch bin ich dem Vorstand unserer Stiftung dankbar, der mit mir die Zukunft dieses Projekts gestalten wird.” Gemeint ist die One Pulse Foundation, die im Juni 2016 gegründet wurde, um Spendengelder für die Opfer und Hinterbliebenen des Attentats zu sammeln. Im Vorstand sitzen neben Poma selbst auch Promis wie Ex-N’Sync-Sänger Lance Bass und Basketballer Jason Collins.

Die Botschaft der Kampagne ist Ermutigung

Die Pläne für das Mahnmal entwickeln Poma und ihre Mitstreiter gemeinsam mit Experten aus Oklahoma City und vom National September 11 Memorial & Museum in New York. Mit dem Start der Initiative wurde auch eine Kampagne eröffnet, die das Stiftungsmotto „Wir lassen den Hass nicht gewinnen” in die Welt tragen soll. In einem emotionalen Video erzählt der Überlebende Brian Reagan seine persönliche Geschichte mit dem Pulse – die gleichzeitig eine Coming-out- und eine Selbstfindungs-Story ist. Denn den Spirit der Ermutigung und Lebensfreude soll das Mahnmal trotz (oder gerade wegen) seiner dunklen Geschichte ebenfalls vermitteln. Das Projekt ist ein weiterer Akt des institutionalisierten Gedenkens, nachdem kürzlich der Jahrestag der Schießerei am 12. Juni zum „Tag der Liebe” erklärt worden war (siehe MÄNNER-Archiv)

We won’t let hate win! Das Video zur One-Pulse-Initiative:

Titelbild: Screenshot / Youtube

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com