Doppelt schön

Was ist besser als ein schöner Mann. Richtig, zwei davon. Hier sind Jordan & Zack

Zwillinge an sich sind schon wunderbar. Eine doppelte Portion von allem möglichen Guten. Jordan und Zac Stenmark sind allerdings Models. Und, was den Zwillingsbereich anbelangt, sind sie sogar Supermodels. Calvin Klein, Armani, die Liga. Sie haben also nichts dagegen, wenn man sie anguckt und ein bisschen träumt.

Shot by @simonuptonpics for @cottonon – Jordan

Autor Redaktion