Bärenmarke

Alexander Abramov und sein Mann sind ein wunderschönes Paar

Alexander Abramov wurde in einer Kleinstadt in Kasachstan geboren. Mit 19 zog er nach Moskau und begann, wie er selbst sagt, „das Leben in der großen Stadt zu genießen”. Heute wohnt er in einer anderen Großstadt, New York City, und liebt seinen Job als Fotograf fast so sehr wie seinen Ehemann. Die beiden sind ein knuffiges Bärenpaar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter

Autor Redaktion