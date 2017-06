Japan: Großstadt öffnet Partnerschaften

Sapporo ist die erste japanische Großstadt, die LGBTI die Registrierung als Paar ermöglicht

Sapporo, die größte und Hauptstadt des japanischen Landesteils Hokkaidō, ist die erste Stadt in Japan, die es ihren Einwohnern ermöglicht, ihre Partnerschaften auch außerhalb eine Eheschließung zu registrieren und so rechtlich etwas besser abzusichern. Das hat, da in Japan die Ehe nicht geöffnet ist, vor allem für LGBTI-Paare Vorteile. Aber auch alle anderen haben etwas davon. Angekündigt worden, war die Gesetzesänderung schon im Februar (MÄNNER-Archiv)

Denn auch heterosexuelle paare mit mindestens einem Partner* welcher sich als nonbinär, also keinem bestimmten Geschlecht zugeordnet beschreibt, können ihre Partnerschaft registrieren lassen. Alle die älter als 20 Jahre sind und in Sapporo leben, können ihre Partnerschaft so anerkennen lassen.

„Ich will, dass auch andere Menschen das nutzen, wenn es ihnen dabei hilft, glücklich zu sein.”

Viele gleichgeschlechtliche Paare nahmen diese Möglichkeit gleich am heutigen Morgen in Anspruch und zeigten sich begeistert. Eine frisch verpartnerte Frau, sagte der Tageszeitung Japan Today: „Irgendwie ist es natürlich nur für uns, aber ich will, dass auch andere Menschen das nutzen, wenn es ihnen dabei hilft, glücklich zu sein.”

Die offizielle Partnerschaft verschafft den Paaren wenig juristische Vorteile, sie können sich aber nun gegenseitig in ihre Lebensversicherungen eintragen und als Paar eine Wohnung mieten. Die Bevölkerung in Sapporo hatte die Gesetzesänderung breit unterstützt, nachdem es von April auf Juni verschoben worden war, um eine Befragung der Bevölkerung zu ermöglichen.

Schon seit Januar gilt Diskriminierung am Arbeitsplatz auf Grund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität als eine Form der sexuellen Belästigung

LGBTI in Japan haben im letzten Jahr große Fortschritte gemacht: In Osaka wurde im April dem Antrag eines schwulen Paares auf Pflegeelternschaft beim gemeinsamen Adoptivsohn stattgegeben. Ein revolutionärer Schritt, zu dem es laut Japans Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Fürsorge „keinen Präzenzfall” gibt. Zuvor war lediglich einem lesbischen Paar aus der Region Kanto im Osten des Landes das Sorgerecht für ein Adoptivkind zuerkannt worden – allerdings jeweils einzeln und nicht als Elternpaar.

Schon seit Januar gilt Diskriminierung am Arbeitsplatz auf Grund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität als eine Form der sexuellen Belästigung (MÄNNER-Archiv). Die in Japan schwer geahndet wird. Bislang gibt es keinen derartigen Minderheitenschutz im japanischen Arbeitsrecht.

Titelbild: DayOwl / Shutterstock.com

