Trump ignoriert Pride-Monat

Obama hatte acht Jahre lang die LGBTI-Community ins Weiße Haus geladen, um zu feiern

Ja, US-Präsident Trump war gestern damit beschäftigt, den größten Fehler seiner bisherigen politischen Karriere zu begehen und sein Land lächerlich zu machen, indem er ankündigte das Pariser Klimaabkommen seitens der USA aufkündigen zu wollen. Für ein paar andere Dinge hatte er dann aber doch noch Zeit. Am Beginn jeden Monats, unterschreibt der US-Präsident Verlautbarungen, in denen er den Monat bestimmten Dingen widmet. Trump unterschrieb am Donnerstag zum Beispiel Papiere, die den Juni zum Nationalen Monat der Hausbesitzer erklären, zum Monat der Ozeane, zum Monat der Liebe zur Afroamerikanischen Musik und zum Outdoor-Monat.

Eine Verlautbarung, die Präsident Obama in jedem seiner acht Amtsjahre mit großer Freude unterzeichnet hatte, fehlte: Der Juni ist nicht mehr offizieller Pride-Monat. Unter Obama wurde Pride im Juni auch im Weißen Haus gefeiert, es gab Empfänge und die LGBTI-Community konnte sicher sein, dass des Präsident ihr Aufmerksamkeit schenkte. Unter Trump gibt es keinerlei solche Pläne. US-Medien beschreiben, „die Stille des Weißen Hauses in dieser Sache als ohrenbetäubend laut”. Seine Gegenkandidatin, Hillary Clinton, hatte im Wahlkampf fröhlich gleich an mehreren Prides teilgenommen. (MÄNNER-Archiv)

„Sie bauen HIV-Prävention zurück, höhlen den Schutz für Tans-Kids in Schulen aus und verhindern, dass in der nächsten Volkszählung auch LGBTI befragt werden. So macht man Menschen unsichtbar”

Zwar hatte Trump, nachdem er gewählt worden war, gesagt, er werde ein LGBTI-freundlicher Präsident sein, seine Politik spricht jedoch eine andere Sprache. Von der Zurücknahme von Antidiskriminierungsgesetzen, über die massiven Nachteile, die HIV-Patienten nach der angedrohten Abschaffung des Affordable Care Acts hätten, bis zu Transgenderrechten: Trump macht Politik nicht für, sondern gegen die Community.

Nancy Pelosi, die Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Abgeordnetenhaus, sagte in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung zu Trumps LGBTI-Politik: „Lesbische, schwule, bi- und transsexuelle Amerikaner sind durch die Republikaner im Weißen Haus und im Abgeordnetenhaus ständigen Angriffen ausgesetzt. Sie bauen HIV-Prävention zurück, höhlen den Schutz für Tans-Kids in Schulen aus und verhindern, dass in der nächsten Volkszählung auch LGBTI befragt werden. So macht man Menschen unsichtbar. Diese ehrlosen Attacken sind getrieben von Haus und reiten die freiheitlichen Ideale unserer Nation zu Schanden.”

