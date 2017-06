DeVos verweigert Schutz für LGBTQ-Kids

US-Bildungsministerin scheitert am Bekenntnis zu Diskriminierungsschutz für LGBTQ-Schüler

Der Tag, an dem Donald Trump die Republikanerin Betsy DeVos für das Amt der US-Bildungsministerin nominierte, gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der amerikanischen Bildungspolitik – auch aufgrund von DeVos’ Vergangenheit als passionierte Gegnerin der Ehe für alle (siehe MÄNNER-Archiv). In den jüngsten Debatten zum Bildungshaushalt zeichnen sich nun die negativen Folgen für LGBTI-Schüler ab – so am Dienstag in einer Fragestunde mit dem demokratischen Abgeordneten Jeff Merkley.

Ein Ja oder ein Nein hätten genügt – doch die Ministerin wich aus

Nachdem DeVos bereits Ende Mai kläglich an einer Erklärung gescheitert war, warum christliche Schulen, die homosexuellen Eleven (oder solchen, die aus Regenbogenfamilien stammen) den Zugang verweigern (namentlich die Lighthouse Christian Academy in Indiana), mit staatlichen Geldern gefördert werden, scheiterte sie nun erneut. Waren es zuvor die Fragen von Katherine Clark aus Massachusetts gewesen, die der 59-Jährigen die Maske vom Gesicht gerissen hatten, so war es nun der Biss von Jeff Merkley (Repräsentant von Oregon im US-Senat). Merkley wollte von DeVos wissen, ob sie für Diskriminierungsschutz von Schülern mit einer LGBTQ-Identität, bzw. aufgrund der Religion einstehe. Ein Ja oder Nein hätte genügt. Stattdessen wich die Ministerin aus.

„Diskriminierung in jeder Form ist falsch” – aber verboten dann doch nicht

Auf Merkleys insistierende Fragen antwortete Betsy DeVos nur immer wieder mit dem Satz: „Staatliche Schulen unterliegen staatlichen Gesetzen.” Auf seinen Einwand, dass die staatlichen Gesetze im Bezug auf LGBTQ-Schutz an Privatschulen ziemlich „nebulös” seien, antwortete DeVos, dass bei Schulen, an denen eine unklare Gesetzeslage herrsche, die Förderung gestrichen werden könne. Letztendlich zog sie sich auf ein persönliches Lippenbekenntnis zurück: „Diskriminierung in jeder Form ist falsch. Ich unterstütze keine Diskriminierung.” Zu einem Diskriminierungsverbot (beziehungsweise der Sanktionierung diskriminierender Institutionen) rang sie sich aber nicht durch.

Fazit: Die Bildungsministerin verweigert Diskriminierungsschutz

Die Tatsache, die DeVos versuchte zu verschleiern, brachte Merkley folgendermaßen auf den Punkt: „Sie weigern sich, meine Frage zu beantworten. Ich denke, es ist sehr wichtig für die Öffentlichkeit zu wissen, dass sich die Bildungsministerin heute vor diesem Komitee geweigert hat zu bestätigen, dass sie ein Programm vorbringt, das Diskriminierung basierend auf einem LGBTQ-Status oder der religiösen Zugehörigkeit von Schülern verbietet.”

Fragestunde ohne Antworten – Jeff Merkley nimmt Betsy DeVos in die Zange:



