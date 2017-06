Irlands schwuler Premier gewählt

Leo Varadkar gewann die Wahl im parlament, wenn auch knapp

Jetzt ist es offiziell: Am Mittwochnachmittag ist Leo Varadkar, offen schwul Einwandererkind, vom irischen Parlament, zum 14. Taoiseach (Premierminister) der Republik Irland gewählt worden. Varadkar ist Chef Regierung die von der konservativen Partei Fine Gael geführt wird, aber mit einer Minderheit regieren muss, wird also kein einfaches Amt haben.

57 Parlamentarier stimmten für Varadkar, der an der Basis der Fine Gael nicht übermäßig beliebt ist, 50 stimmten gegen ihn, bei 47 Enthaltungen, fast alle davon kamen von der liberalen Fianna Fáil, die Varadkars Minderheitenregierung tolerieren will und so ihr politischer Partner ist, auch wenn sie keine Koalition eingegangen ist.

Seit Mai 2016 war Varadkar im Kenny-Kabinett Sozialminister, zuvor war er Tourismus- und Sport- sowie Gesundheitstminister gewesen. Er ist Sohn eines indischen Vaters und einer irischen Mutter und ausgebildeter Arzt. An seinem 36. Geburtstag am 18. Januar 2015 outete er sich in einem Radio-Interview als schwul. Er verband die Offenbarung mit einem Plädoyer für ein Ja beim Volksentscheid für die Gleichstellung der irischen Ehe. Letztere wurde im Mai 2015 mit einer Mehrheit von 62 Prozent erfolgreich durchgebracht und seither gut angenommen (siehe MÄNNER-Archiv). Varadkar sagt über sein Schwulsein: „Es definiert mich nicht. Ich bin weder ein halb-indischer Politiker, noch ein Arzt-Politiker oder ein schwuler Politiker. Das sind nur Bestandteile dessen, was ich bin, aber wie ich fürchte keine Bestandteile meiner Persönlichkeit.”

Sein Mann heißt Matthew Barrett und stammt aus dem irischen Dorf Gweesalia

Varadkars Partei Fine Gael ist eine christdemokratische, liberal-konservative Partei. Sie ist die pro-europäischste Kraft in der irischen Parteienlandschaft und gilt spätestens seit 2013, als sich Enda Kenny zu einem Ja für die Ehe für alle bekannte (siehe MÄNNER-Archiv), als homofreundlich, schaltete auch Anzeigen in schwulen Medien. Leo Varadkar startete seine Kampagne für den Parteivorsitz kürzlich mit einem Video, in dem er seine Vita und seine Standpunkte Revue passieren lässt. Sollte er als Premier bestätigtwerden, hat er den Posten des Taoiseach, des Regierungschef, noch knapp vier Jahre (bis zur nächsten Irland-Wahl in 2021) inne.

Foto: imago/BrianxLawless

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com