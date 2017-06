Der größte CSD der Welt

Am Sonntag nahmen drei Millionen Menschen am 21. São Paulo Pride teil. Hier sind die schönsten Bilder

Der größte Pride der Welt fand gestern in São Paulo statt. Über drei Millionen Menschen säumten die Straßen der größten Stadt Brasilien, während fast 500000 LGBTI für ihre Rechte demonstrierten und Spaß hatten. Das Hauptthema des Prides war, trotz all der Freude eher ernst. Die Teilnehmer wandten sich gegen den Einfluss der katholischen Kirche auf die Gesetzgebung ihres Landes.

Und natürlich für Trans*-Rechte. Die Anzahl der ermordeten Transfrauen in Brasilien ist hoch. (MÄNNER-Archiv) Am 15. Dezember misshandelten Männer in Fortaleza (Brasilien) die 42-jährige trans* Frau Dandara dos Santos. Sie prügelten sie blutig, mit Fäusten und Knüppeln, am Ende erschossen sie sie. Und sie prahlten mit ihrer Tat: Auf die Video-Plattform Youtube luden sie einen Clip hoch, der das Leiden der Frau zeigt. Ohne das Video wäre dieses Verbrechen nur eines von vielen anderen gewesen und ignoriert worden”, sagt die Trans*-Aktivistin Sayonara Nogueira, als die New York Times sie auf den Mord anspricht. Nogueira ist Mitarbeiterin der Organisation Rede Trans, die Gewalt an Trans* dokumentiert.

Von den insgesamt 2.264 dokumentierten Morden fanden allein 900 in Brasilien statt, am zweitmeisten in Mexiko

Der Mord an Dandara dos Santos ist leider kein Einzelfall. Brasilien hat eine traurige Geschichte der fehlenden Akzeptanz für Trans*leute, die oft in Hass mündet. Das Projekt Trans Murder Monitoring dokumentiert seit 2008 gewaltsame Todesfälle von Trans*personen weltweit. Von den insgesamt 2.264 dokumentierten Morden fanden allein 900 in Brasilien statt, am zweitmeisten in Mexiko (271). Wobei man anfügen muss, dass die Zahlen nicht zwingend repräsentativ sind: In Brasilien gibt es auch eine starke Community, Zeitungen berichten über Verbrechen an Trans* – es ist unklar, wie viele Trans* in anderen Ländern umgebracht werden, ohne dass über sie berichtet wird. Dennoch ist die hohe Zahl frappierend.

