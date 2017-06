Gericht verurteilt Russland

Europas Richter können keine "Risiken für die Volksgesundheit" durch Homosexualität erkennen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am Dienstag Russland wegen seiner Homopropaganda-Gesetze Verstoßes gegen die Meinungsfreiheit únd Verstoßes gegen das europäische Diskriminierungsverbot verurteilt. Die Gesetze gegen „Propaganda für Homosexualität“ verstößt laut der Richter gegen beides.

Es erfülle keinen legitimen öffentlichen Zweck, sei im Gegenteil eine Förderung von Homophobie, so das Urteil Urteil. Das aber sei mit den Werten einer demokratischen Gesellschaft wie Gleichheit, Pluralismus und Toleranz unvereinbar.

Keine „Risiken für die Volksgesundheit” durch „Homopropaganda”

In Russland wird seit 2013 bestraft, wer sich in Anwesenheit Minderjähriger positiv über Homosexualität äußert. Auf regionaler Ebene traten bereits 2003 und 2006 ähnliche Gesetze in Kraft. Die Kläger sind drei Aktivisten, die gegen die Gesetze protestiert hatten und deshalb Geldbußen zahlen mussten. Der Menschenrechtsgerichtshof sprach ihnen nun Entschädigungen zwischen 8.000 und 20.000 Euro zu.

Die Richter widersprachen der Sicht der russischen Regierung das Gesetz entspreche einem „Bedürfnis nach Schutz der Sitten”. Auch die von der Regierung vorgebrachten „Risiken für die Volksgesundheit” durch die Promotion von Homosexualität erkennen.

