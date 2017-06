Höchstes Gericht wählt schwulen Richter

New York State Court of Appeals bekommt ersten offen schwulen Richter

Vor einer Woche gab Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, bei Twitter die Nominierung von Paul George Feinman (Foto) als neuen Richter am höchsten Gericht des US-Bundesstaates mit den Worten bekannt: „Ich bin stolz, Paul G. Feinman für den New York State Court of Appeals zu nominieren. Er wird der erste offen schwule Mann sein, der dem Gericht dient.” Dafür gab es unter anderem Lob von der Human Rights Campaign, die die Repräsentanz von LGBTQ am höchsten Gericht begrüßte. Am Dienstag wurde Feinman dann eine Stunde lang vom Rechtssausschuss des Hauses befragt, gestern wurde sein Amtsantrtitt vom Senat bestätigt. Damit ist es offiziell: Zum ersten Mal ist einer der sieben Richter am New York State Court of Appeal ein offen schwuler Mann.



Als schwuler Mann steht Feinman für Diversität im hohen Haus

Feinman kommt als Nachfolger von Sheila Abdus-Salaam ins Amt. Die Juristin war am 12. April im Alter von 65 Jahren tot aus dem Hudson River geborgen worden. Die Polizei geht von Selbstmord infolge von Depressionen aus. Abdus-Salaam hatte seit Mai 2013 am New York State Court gedient und galt als liberale Stimme auf der Richterbank. Die Frage, warum Paul Feinmans sexuelle Orientierung bei seinem Amtsantritt ungewöhnlich deutlich betont wird, ist damit indirekt mitbeantwortet. Dass er als weißer schwuler Mann die Nachfolge einer liberalen Afroamerikanerin antritt, ist für viele New Yorker ein Symbol für die Gewährleistung von Diversität im hohen Haus. Feinman bestätigte diesen Aspekt, indem er zu seiner Vereidigung sagte: „In meiner gesamten Karriere ging es mir darum, gleichen Zugang und gleiches Recht für alle zu fördern, und ich hoffe, ich werde zur Vielfalt der Perspektiven beitragen, die das Gericht erwägt.”

LGBTI-Aktivisten sehen Feinmans Ernennung als überfälliges Signal

Feinman wuchs als drittes Kind einer jüdischen Großfamilie auf Long Island auf. Seine Mutter war Buchhalterin, sein Vater hatte ein kleines Unternehmen, das Applikationen für Damenmode herstellte. Seit November 2013 ist er mit dem Informatiker Robert Ostergaard verheiratet, der pädagogische Websites für Kinder betreut. Für New Yorker LGBTI-Aktivisten ist Feinmans Ernennung ein überfälliges Signal der Inklusion. In der Community sitzt der Stachel einer Entscheidung des New York State Court of Appeals von 2006 noch immer tief, in der die Richter die Einführung gleichgeschlechtlicher Ehen abgelehnt hatten – ein Urteil, das erst durch einen Marriage Equality Act im Jahr 2011 korrigiert worden war. Die Juristenvereinigung LGBT Bar Association of Greater New York äußerte sich somit erfreut: „Wir sind sehr froh, dass die Community endlich einen Sitz am Tisch der Entscheidung innehat. Landesweit wird Richter Feinman Teil einer kleinen Gruppe von nur zehn weiteren offenen LGBT-Richtern hoher Gerichte sein – aus 340 in neun anderen Bundesstaaten.”

Titalfotto: Rick Kopstein / NYLJ

