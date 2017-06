Professor X Jr.

Carson Tueller ist ein Superheld, der auf Rädern durch die Welt "rockt". So cool, so fröhlich und so sexy.

Carson beschreibt sein Leben so: „Ich dachte immer, ich wüsste genau, wie mein Leben verlaufen würde. Ich dachte, ich wüsste, welchen Beruf ich haben, wo ich Ieben und wen ich mal heiraten würde.Mit Anfang 20 fing ich an, ein Leben zu leben, das sich immer weiter von diesen Ideen zu entfernen begann. 2013 war in vieler Hinsicht ein Jahr, das mein Leben veränderte: Es war das Jahr in dem ich mein Coming-out hatte, aber auch das Jahr, in dem eine Rückenmarksverletzung mich lähmte.

Ich verbrachte einige Jahre damit, mir einzubilden, dass ich nur glücklich sein könnte, wenn sich meine Lebensumstände ändern würden. Frieden fand ich erst, als ich verstanden hatte, dass ich selbst für mein Glück verantwortlich bin. Ich muss nicht wieder laufen können, um glücklich zu sein. Wenn mein Leben nicht toll ist, bin ich dafür verantwortlich, nicht die Umstände unter denen ich es führe. Denn auch wenn mein Leben nicht so geworden ist, wie ich dachte, dass es werden würde, akzeptiere ich es als das, was es ist. Und das, was es nicht ist. Ich bin ein glücklicher schwuler Mann und ein glücklicher schwuler Mann mit einer Lähmung. Ich bin einfach glücklich, Carson zu sein. Professor X ist mein großes Vorbild, ich rocke meinen Rollstuhl durch die Welt und werde eines Tages ein Ehemann und Vater sein.” So viel Lebensfreude ist einfach nur sehr, sehr sexy.

It’s been an emotionally tumultuous week for many. Sometimes it is music alone that can bring me hope and consolation. I’m grateful for hands that can still make music. #peace #gluck Ein Beitrag geteilt von Carson Tueller (@carson_tueller) am 14. Nov 2016 um 17:36 Uhr

