Bevölkerung stützt schwule Familien

Neue Umfrage zeigt, dass die Bundesregierung mit ihrer Blockade der Ehe der Mehrheit der Deutschen widerspricht

Ob die Richter am Bundesverfassungsgericht anders über die Klage der Grünen zur Erzwingung der Ehe für alle entschieden hätten (siehe MÄNNER-Archiv), wenn sie die Ergebnisse der jüngsten YouGov-Umfrage zum Thema Ehe für alle gekannt hätten? Wohl kaum. Aber die Frage, inwiefern die Bundesregierung den Bedürfnissen der Bevölkerung mit ihrer Blockade beim Thema Eheöffnung (nicht) gerecht wird, kann man anhand der Resultate durchaus mal wieder stellen. Zumal die Ergebnisse die Trends vorheriger Umfragen bestätigen (siehe MÄNNER-Archiv).



Gesamtvotum plädiert mit 66 Prozent Zustimmung zu 26 Prozent Ablehnung für die Eheöffnung



Bei der Online-Befragung wurden 1.099 Personen in Deutschland zu den Themen „Ehe für alle”, „Adoption” und „Kindererziehung” befragt. Die gleichen Themen wurden bereits 2015 und 2016 von YouGov mit ähnlichen Ergebnissen abgeklopft. Der Unterschied bei der Auswertung ist in diesem Jahr allerdings, dass die Ergebnisse zum Thema „Ehe für alle” nicht nach Parteizugehörigkeit sondern nach Altersgruppen geordnet wurden. Insgesamt zeigt sich: Die Gesamtvotum fiel mit 66 Prozent Zustimmung zu 26 Prozent Ablehnung deutlich zugunsten der Eheöffnung aus. Jüngere Leute befürworten eine Ehereform entschlossener und lehnen sie weniger zahlreich ab als ältere, während die 25- bis 44-Jährigen mit 74 Prozent die stärkste Befürwortergruppe sind.

Die Meinung, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder genauso gut erziehen wie Heten, ist leicht rückläufig

Beim Thema Adoption für gleichgeschlechtliche Paare sind die Werte seit 2015 mit 57 Prozent Zustimmung konstant. Die Zahl der Ablehner ist derweil von 35 auf 33 Prozent gesunken. Was die Bewertung der Kindererziehung angeht, waren 2016 noch 63 Prozent der Befragten der Meinung, dass sie bei gleichgeschlechtlichen Paaren genauso gut sei wie bei heterosexuellen Paaren, während das jetzt 61 Prozent denken. Dass die Erziehung schlechter sein könnte, denken 20 Prozent, was ein Mittelwert aus den Vorjahren ist (2015: 19 Prozent / 2016: 21 Prozent).

Volker Beck nutzt die Umfrage für einen scharfen Appell an die Regierung

Fazit: Überraschungen gibt es keine, aber der konstante Trend der Befürwortung der Gleichstellung im Ehe- und Adoptionsrecht in der deutschen Bevölkerung bestätigt sich mit der Umfrage einmal mehr. Grünen-Abgeordneter Volker Beck nutzte die YouGov-Umfrage für einen scharfen Appell an die Regierung: „Es kann in einer Demokratie nicht gut gehen, wenn die Mehrheit im Bundestag dauerhaft Politik gegen eigene Überzeugung und übergroße Mehrheiten in der Bevölkerung macht. Das erzeugt Demokratiefrust.” Die SPD solle nun die letzte Chance im Rechtsausschuss am 28. Juni nutzen, um die Gleichstellung der Ehe gegenüber ihren Koalitionspartnern von der CDU noch in dieser Legislaturperiode durchzusetzen.

