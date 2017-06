England geht Zukunft ohne HIV entgegen

Großbritannien verzeichnet drastische Senkung der HIV-Infektionsraten bei schwulen Männern

Zum ersten Mal seit Ausbruch der AIDS-Epidemie in Großbritannien ist die Anzahl der HIV-Infektionen unter schwulen Männern auf der Insel gesunken. Und zwar drastisch. Das vermeldet die nationale Gesundheitsorganisation Public Health England. In ganz England gingen die Infektionsraten um 17 Prozent zurück, während es in London sogar 25 Prozent sind. Fünf Kliniken, die insgesamt 41 Prozent der schwulen Risikopatienten abdecken, melden für den Zeitraum von Oktober 2015 bis 2016 einen Rückgang von 32 Prozent von Neuinfektionen.

Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung auf eine HIV-freie Zukunft

Die guten Werte werden einerseits auf die Wirksamkeit von antiretroviralen Therapien bei HIV-Positiven sowie auf den Effekt der Präexpositionsprophylaxe bei HIV-Negativen zurückgeführt. Auch die gute Resonanz auf niederschwellige Angebote für regelmäßige Tests in der schwulen Community seien ein Faktor, der den Erfolg ausmache. Die bemerkenswerten Zahlen befeuern die Hoffnung, dass das HI-Virus in Großbritannien und darüber hinaus in nicht allzu ferner Zukunft besiegt sein könnte.



Was bei Schwulen funktioniert, klappt auch bei anderen Risikogruppen

„Wir werden gerade Zeugen eines phänomenalen Experiments“, sagt Valerie Delpech, Vorsitzende der HIV-Abteilung bei Public Health England im Guardian. „Was wir sehen, ist der erste Eindämmung der HIV-Epidemie bei schwulen Männern. Es gibt absolut keinen Grund, dieses Ergebnis nicht als Anlass zur Hoffnung auf die weitere Reduzierung neuer Infektionen bei schwulen Männern zu nehmen – und auch bei allen weiteren Menschen in Großbritannien, die zur HIV-Risikogruppe gehören, unabhängig von Geschlecht, Ethnizität oder Sexualität.“



„Extram positive Nachricht“ als Ansporn zum Weitermachen

Männer, die Sex mit Männern haben, machen in Großbritannien rund die Hälfte aller Menschen aus, die mit HIV leben. Beim Terrence Higgins Trust, der die Epidemie von Anfang an begleitet hat, wurden die Ergebnisse als „extrem positive Nachricht“ aufgenommen. Sie seien aber kein Anlass zum Innehalten, sondern ein Ansporn, die Bemühungen engmaschiger Testmethoden und schneller Threapiestarts bei Positiven weiter voranzutreiben.

Titelfoto: Ms Jane Campbell / Shutterstock.com

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com