„Das ist nur eine Phase!”

Virales Vorher-Nachher-Pärchenfoto demonstriert Dauerhaftigkeit schwuler Liebe

Nick Cardello und Kurt English sind seit 25 Jahren ein Paar. Sie sind verheiratet und leben in Washington, wo sie am 10. Juni bei der Parade des Capital Pride auf die Idee kamen ein Bild nachzustellen, wie sie es an gleicher Stelle bereits 1993 gemacht hatten: Kurt guckt mit Sonnenbrille in die Kamera, während Nick ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Mit der Aktion wollte das Paar aufzeigen, dass sich die Zeiten zwar geändert haben, dass es aber auch nach 24 Jahren noch Gründe gibt, in einer LGBTI-Parade am Weißen Haus vorbeizumarschieren. Die Gegenüberstellung des 93er-Motivs mit dem 2017er-Motiv, die Nick auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, sollte das verdeutlichen. Der Rest ist eine Explosion wie sie nur das Internet auslösen kann.

Bilanz der „Phase”: 600.000 Likes, über 160.000 Retweets

Das Doppelfoto wurde erst auf Nicks Seite zahlreich geliked, dann in weitere soziale Netzwerke wie Reddit und Twitter weitergereicht und schließlich von Twitter-User TagYourHeathen mit dem lakonischen Kommentar versehen: „it’s just a phase” („Das ist nur eine Phase”). Treffsicherer lässt sich die Lüge, dass Schwulsein nur eine vorübergehende Verirrung sei, kaum auf den Kopf stellen. Das fanden auch die Twitter-User und bedachten den Post mit über 600.000 Likes und über 160.000 Retweets. So wurden Nick und Kurt zu den schwulen Rollenmodellen der Stunde. Sie werden von Bewunderern aus aller Welt angeschrieben und für die Dauerhaftigkeit ihrer Beziehung beglückwünscht. Zudem wurden Vorher-Nachher-Fotos von weiteren Paaren gepostet.



Es gibt zu wenig Bilder von gleichgeschlechtlichen Paaren, die zusammen alt werden

Nick, der einige Kommentare beantwortet, wird angesichts der überwältigenden Rückmeldung auch mal melancholisch: „Wir waren 30 Jahre alt, als wir das erste Foto gemacht haben, 54 beim zweiten, und wir dachten: Ja, auch ihr werdet alt!” Die enorme Resonanz auf die fotografische Gegenüberstellung habe ihm vor Augen geführt, dass es in den Medien zu wenig Bilder von gleichgeschlechtlichen Paaren gibt, die zusammen älter werden. Ein Zustand, der sich im Interesse nachfolgender Generationen ändern müsse: „Die Jugend muss sehen, dass es möglich ist, einen liebenden Partner und eine dauerhafte Beziehung zu finden.” Im Nick-und-Kurt-Fotodoppel sieht sie es.

