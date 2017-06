„Wir lieben all unsere schwulen Brüder”

Dating-App will Online-Cruising ohne Labels pushen

Die neue Dating-App „Flamy” will schwules Online-Cruising von diskriminierenden Tendenzen befreien. Die Plattform geht mit dem schlichten Motto „No Labels” an den Start und ist den Angehörigen der Gay-Community gewidmet, die vom Mainstream ignoriert werden. Will sagen: „Flamy nimmt die besten Elemente von Grindr, Scruff und anderen schwulen Dating-Apps, lässt dabei aber die Diskriminierung und die Labels, zu denen die genannten Anwendungen neigen, außen vor.”

„Schwule sind die diskriminierendsten Leute des Planeten”

Flamy-Boss Casper X bringt die Motivation für seine App folgendermaßen auf den Punkt: „Schwule sind die diskriminierendsten Leute des Planeten. Es ist kein Geheimnis, dass Dating in der schwulen Welt schwierig ist, wenn man nicht den perfekten Body hat oder einem bestimmten Look entspricht. Wir haben Flamy gestartet, um uns der Barrieren, mit denen manche Leute der Community konfrontiert sind, zu entledigen. Wir sind nicht Grindr, wir sind nicht Jackd. Wir lieben all unsere schwulen Brüder.”

Die Flamy-Zielgruppe: schwule Bären und ihre Verehrer

Komplett ohne Labels kommt man dann aber auch bei Flamy nicht aus. So wendet sich das Portal schwerpunktmäßig an „gay Bears and gay Chasers”, also schwule Bären und ihre Verehrer. Mithilfe einer „Spark”-Funktion kann man potenzielle Dating-Partner in Gruppen einteilen. Interessante Kandidaten werden mit einem Wisch nach links in die Favoriten-Liste eingeordnet, mit einem Wisch nach rechts wirft man uninteressante Kandidaten aus dem Spiel. Eine spezielle Filterfunktion soll verhindern, dass man durch Mobbing und Lookism belästigt wird.

Bei über 400 Millionen LGBT rund um die Welt ist immer wer dabei, auf den man Lust hat

Obwohl die App erst seit Kurzem erhältlich ist, bezeichnet sie sich schon jetzt „Vertrauenswürdigste und größte Gay-Dating-App für Bären und Chasers”. Auch sei sie der am schnellsten wachsende Gay-Chat und Dating-Plattform im Tinder-Style. Aber sie sei unkomplizierter als Tinder. Der Firmensitz ist in San Francisco und die Hauptzielgruppe Amerika. Aber wenn es nach Casper X geht, wird schon bald die ganze Welt von der Flamy-Flamme erfasst. „Bei insgesamt über 400 Millionen LGBT rund um die Welt gibt es keinen Grund, warum man sich nicht mit jemandem in seiner Umgebung verbinden soll, auf den man gerade Lust hat”, heißt es in der Pressemeldung.

Titelbild: flamyapp.com

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com