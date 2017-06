Ein Ring für die Ehe für alle

iPhone Designer Marc Newson hat für Airbnb das perfekte Symbol für den Kampf um die Eheöffnung entworfen

Airbnb ist ein Unternehmen, dass sich weltweit um Gleichstellung bemüht und dafür auch immer mal wieder in soziale Debatten einschaltet. Zum Beispiel die um die Öffnung der Ehe in Australien und anderswo. Und das geht so: Man sucht sich einen Designer, der ikonische Gegenstände entwerfen kann, zum Beispiel den iWatch-Macher Marc Newson, und bittet ihn, sich ein Symbol für mangelnde Gleichstellung im Eherecht auszudenken.

„Ich werde diesen Ring tragen, bis wir alle dazugehören”

Da Herr Newson seinen Job wirklich gut kann, kommt dabei etwas faszinierend einfaches heraus: Ein Ring mit einer Lücke. Der „Acceptance-Ring” wird innen mit der einfachen Botschaft „Until We All Belong” („Bis wir alle dazu gehören”) verziert, fertig. Dann macht man den Ring preiswert (3,50 australische Dollar) und entwirft eine sensible Kampagne um ihn herum.

Im Video erklären Menschen, dass sie den Ring tragen werden, bis „mein Onkel”, „meine Schwester”, „meine Mutter”, „mein Bruder” oder schlicht „bis wir/ich selbst”, dazu gehören, als heiraten können. Der Ring hat sich auf Ebay bereits über 71.000 Mal verkauft. Der Ansturm auf das Gleichstellungssymbol ist so groß, dass wer ihn in Deutschland tragen will, sich ein bisschen gedulden muss: Die Lieferzeit ist drei bis vier Wochen.

Fotos: Airbnb, Youtube/Screenshot

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com