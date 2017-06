Ein Jahr nach dem Attentat im Pulse

Heute wird weltweit den Opfern des Anschlags von Orlando gedacht, auch in Deutschland

Am 12. Juni 2016 starben 49 Menschen im „Pulse” in Orlando. Mehr als 50 weitere wurden verletzt. Die meisten von ihnen Angehörige der Latinx und Queer-Community. Es war der schlimmste terroristische Anschlag in den USA seit 9/11. Der Attentäter Omar Mateen verhandelte stundenlang mit den Sicherheitsbehörden, bevor er erschossen und der Club gestürmt wurde. (MÄNNER-Archiv)

Weltweit nahm die Community in den nächsten Tagen Anteil, solidarisierte sich und begann, neue Bündnisse zu formen. (MÄNNER-Archiv) Während in Städten wie Paris (MÄNNER-Archiv) oder London – und natürlich in den USA (MÄNNER-Archiv) selbst – Politiker schnell und engagiert ihre Anteilnahme bekundeten, musste die deutsche Community lange darauf warten, bis Kanzlerin Angela Merkel sich zu den Vorfällen äußerte (MÄNNER-Archiv) und die Berliner Community mit dem Brandenburger Tor in Regenbogenfarben ein sichtbares Zeichen gegen den Terror setzen durfte (MÄNNER-Archiv).

Dafür darf sie heute wieder gedenken: Die Bilder aller 49 Getöteten sollen für ein öffentliches Gedenken von 18 bis 21 Uhr entlang der Motzstraße gezeigt werden. Um 19.30 Uhr werden ihre Namen am Nollendorfplatz verlesen. Wer kommen will, kann sich in der Nähe der Sparkasse am U-Bahnhof Nollendorfplatz einfinden.

Hollywood und der Broadway solidarisierten sich letztes Jahr schnell und kreativ (siehe u.a. das oben stehende Video) und sind auch dieses Jahr wieder dabei. Die Macher des Musicals „Dear Evan Hansen”, das in der Nacht zu Montag sechs Tonys, den wichtigsten US-Theaterpreis gewann, veröffentlichten schon letzte Woche einen Tribut an die Opfer des Attentats im Pulse, mit einem Song aus ihrem Stück.





Weltweit wird den Opfern am Montag unter anderem mit dem Projekt „49 Bells” gedacht. Hierbei sollen Kirchen aller Glaubensausrichtungen um 12 Uhr mittags ihre Glocken 49 Mal läuten, einmal für jeden Getöteten. Es bleibt abzuwarten, ob das auch in Deutschland geschieht.



„Der Anschlag von Orlando, aber auch die homophobe Hetze von Rechtspopulisten in Deutschland und ganz Europa zeigt, wie richtig und wichtig die Politik der Akzeptanz und Vielfalt ist”

Aber, deutsche Politiker solidarisieren sich: Kai Klose, lesben- und schwulenpolitischer Sprecher der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im hessischen Landtag, schrieb schon letzte Woche in einer Pressemitteilung: „Das Attentat auf den Club ,Pulse‘ am 12. Juni 2016 war ein Angriff auf einen Schutzraum für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle. 49 Menschen starben, 53 wurden verletzt. Die meisten Opfer waren puerto-ricanischer Herkunft. Das Attentat war ein Angriff auf die offene und bunte Gesellschaft, in der wir leben. Die Welt hat auf dieses Hassverbrechen aber nicht mit Hass geantwortet, sondern in großer Solidarität die Werte der Freiheit, der Vielfalt und der Gleichberechtigung verteidigt. … Der Anschlag von Orlando, aber auch die homophobe Hetze von Rechtspopulisten in Deutschland und ganz Europa zeigt, wie richtig und wichtig die Politik der Akzeptanz und Vielfalt ist, die wir in Hessen umsetzen. Hass entsteht aus Unwissen, Angst und Vorurteilen. Dagegen treten wir ein. Auch in diesem Jahr werden wir bei den Veranstaltungen zum Christopher Street wieder die Vielfalt feiern und für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen eintreten – gegen den Hass und für die Liebe.“

In Orlando selbst ist der 12. Juni offiziell der „Orlando United Day: A Day of Love and Kindness” ausgerufen.Es wird fast ein Dutzend Veranstaltungen geben, bei denen den Opfern gedacht werden kann, eine Mahnwache am Ort des Geschehens selbst, zu der Zehntausende Teilnehmer erwartet werden, ist am Abend der Abschluss. Das Pulse selbst soll bis 2020 eine Gedenkstätte werden. (MÄNNER-Archiv)

Foto: Shutterstock.com/Miami2you

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com