Guerillaplakat im Irak fordert Vielfalt

In Bagdad werben "Ich bin wie du"-Plakate für Akzeptanz

Die Facebook-Seite Baghdad1 hat mit dem Foto einer LGBTI-Posterkampagne eine neue Diskussion über Homosexualität im Irak ausgelöst. Die Seite hat sich die Verbreitung von Neuigkeiten aus dem sozialen Leben der irakischen Hauptstadt Bagdad auf die Fahne geschrieben. Montag posteten die Macher das Bild oben. Es zeigt ein Poster, das unter einer Brücke an der Palästina Straße angebracht wurde. Neben den Regenbogenhänden und den gleichgeschlechtlichen Piktogrammen enthält es in arabischer Schrift den Claim: „Ich bin wie du. Unterschiede sind die Grundlage des Lebens”. Was für manche nach einer Binsenweisheit klingt, ist im Irak eine provokante These. Homosexualität ist in dem muslimischen Land trotz zaghafter Liberalisierungstendenzen (siehe MÄNNER-Archiv) ein Tabu und gesetzlich verboten. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder von Ehrenmorden und Todesurteilen durch Scharia-Gerichte berichtet. Die Frage, mit der die Baghdad1-Macher ihren Post versahen, war also durchaus provokant: „Wie Du. Was meint ihr dazu?”

Es gibt Aufrufe zu einer offenen Gesellschaft, aber das Poster wurde zerrissen

Die Kommentare zu der Aktion schwankten zwischen hasserfüllter Anti-Rethorik und Aufrufen zu einer modernen und offenen Gesellschaft. Letztendlich war es aber wiederum ein Foto, das mehr sagte als jeder Kommentar. Ein User, der zur Brücke an der Palästina-Straße gegangen war, um sich das Ganze vor Ort anzugucken, postete ein Bild des zerrissenen Plakats und schrieb dazu: „Wir leben in einer komplizierten Gesellschaft, die in die alten Zeiten zurückgeht.” International bekommt die Aktion derweil immer noch viel Applaus. Aktivist Ayaz Shalal von der Menschenrechtsorganisation Rasan äußerte gegenüber Gaystarnews: „Ich bin persönlich sehr beeindruckt von denen, die diese Poster gemacht haben und unterstütze sie bis zum Schluss.”

Der Gründer der ersten irakischen LGBTI-Organisation bekam Todesdrohungen

Dass sich die bis jetzt anonymen Urheber der „Ich bin wie du”-Guerilla-Aktion öffentlich zu erkennen geben, ist jedoch unwahrscheinlich. LGBTI-Aktivismus im Irak ist immer noch mit vielen Gefahren verbunden. Nicht umsonst musste Amir Ashour, Gründer der ersten irakischen LGBTI-Organisation IraQueer nach Schweden auswandern, nachdem er Todesdrohungen bekommen hatte. Trotzdem ist die Posteraktion und die Diskussion, die sie ausgelöst hat, ein gutes Zeichen dafür, dass es auch im Irak Stimmen für eine vielfältige Gesellschaft gibt.

