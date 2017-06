Ian McKellen protestiert vor Botschaft

Der Weltstar demonstrierte mit vielen anderen vor der russischen Botschaft gegen die Pogrome in Tschetschenien

Der Schauspieler und Hunderte andere nahmen unter dem Motto „We Exist” an einer von Amnesty International und der LGBTI-Organisation Stonewall organisierten Demonstration gegen die schwulenfeindlichen Pogrome in Tschetschenien (MÄNNER-Archiv) teil. Er sei „aus Prinzip” gekommen, weil „es notwendig und wichtig” sei, Widerstand zu leisten und seine Solidarität zu zeigen, sagte McKellen gegenüber Medien.

„Die britische Regierung lässt die schwulen Männer in Tschetschenien allein, statt sie zu schützen”

Kate Allen, Chefin von Amnesty International UK sagte „Russland und seine Teilrepubliken sind in den letzten Jahren gefährlicher und gefährlicher für Schwule, Bisexuelle, Lesben und Trans* geworden. Was in Tschetschenien passiert hat das alles allerdings auf ein völlig neues, furchtbares Niveau gebracht. Vielleicht begreifen die russischen Behörden, dass es uns wirklich gibt, wenn wir zu Hunderten vor ihren Botschaften auftauchen und lautstark Protest anmelden.”

Die AktivistInnen* und McKellen versuchten auch eine Petition mit 177.000 Unterschriften zu übergeben, die die tschetschenische Regierung auffordert, die Verfolgung von schwulen Männern sofort zu beenden. Als sie klingelten, um das zu tun, wurde ihnen der Zutritt zur Botschaft von Botschafter Alexander Jakowenko allerdings verweigert.

McKellen verlas eine Botschaft dees russischen LGBTI-Netzwerkes: „Danke, dass ihr hier seid, um eure Solidarität zu beweisen. Wir können sie gerade sehr brauchen. Wir fordern Gerechtigkeit und fordern unsere Regierung auf, sich gegen die Geschehnisse in Tschetschenien zu wenden.

Peter Tatchell, der bekannteste britische LGBTI-Aktivist, sagte: Unsere (die britische A.d.R.) Regierung lässt die schwulen Männer in Tschetschenien allein, statt sie zu schützen. Unsere Regierung sollte Sanktionen gegen Tschetschenien verhängen, gegen diejenigen, die Menschenrechte in Tschetschenien mit Füßen treten, die von LGBTI und aller anderen Menschen.”

Fotos: Imago/i Images, Imago/ZUMA Press, Video: Gay Star News

