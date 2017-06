Kolumbien: Ehe zu dritt jetzt möglich

In Medellín wurde die "régimen patrimonial especial de trieja" zum ersten Mal beglaubigt

Kolumbien macht die Ehe sperrangelweit auf. Nachdem das Verfassungsgericht die Ehe für alle im April letzten Jahres durchgewinkt hatte (MÄNNER-Archiv) , geht man jetzt noch einen großen Schritt weiter. Die Behörden in der Medellín haben erstmals eine Ehe von drei Menschen anerkannt.

@BluRadioCo Ya es un hecho, primera relación de poliamor -trieja- legalizada ante notario en Colombia y tercera en el mundo pic.twitter.com/7EX4ifFWwK — Manuel José Bermúdez (@comunicadorCiud) 9. Juni 2017

Der Beziehung des LGBTI-Aktivisten Manuel Bermúdez, mit dem Schauspieler Victor Prada und dem Sportlehrer Alejandro Rodríguez wurde am 3. Juni in der Stadt Medellín als „régimen patrimonial especial de trieja” (Ehe zu dritt) von einem Notar schriftlich anerkannt, so wie es bei den meisten Ehen in Kolumbien der Fall ist. Der Notar als Standesbeamter mag für europäische Augen und Ohren nicht romantisch sein, ist in Kolumbien aber Usus.

Eigentlich sollten zwei Paare heiraten, aber dazu kam es nicht



Manuel Bermúdez und Alejandro Rodríguez waren 2007 eines der ersten gleichgeschlechtliche Paare, das in Kolumbien heiratete, auch wenn der Akt damals nur symbolisch war. Und eigentlich hätten sie jetzt gern ein weiteres Paar geheiratet, statt „nur” einen Mann. Denn sie hatten ihre Beziehung 2012 für Prade und seinen Partner Álex Esneider Zabala geöffnet, der leider vor kurzem verstarb. Die drei jetzigen Ehepartner erinnerten während der Eheschließung liebevoll an ihn.

Ein Sprecher eines LGBTI-Verbandes sagte gegenüber Medien, dies sei ein wichtiger Schritt. „Die Anerkennung ihrer Beziehung belegt nun auch rechtlich, dass es noch andere Formen der Familie gibt, als die klassische Zweierbeziehung.” Ob dies allerdings wirklich so ist, bleibt abzuwarten. Denn die Urkunden sind zwar von einem Notar beglaubigt, aber ob sie deswegen andere juristische Feuerproben bestehen, bleibt abzuwarten. Die drei Ehepartner sind bereit, dafür bis vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Das hatte ja schon die Ehe geöffnet.

Foto: Twitter/privat

