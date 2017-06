Madrid bekommt LGBTI-Ampeln

Und das nicht nur zum World Pride, sondern für immer

Am 23. Juni startet das größte LGBTI-Festival der Welt in der spanischen Hauptstadt Madrid und wird Hunderttausende Besucher anlocken. Dafür haben sich die Behörden und Organisatoren in der Stadt etwas besonderes einfallen lassen: Madrid bekommt neue Ampeln, mit gleichgeschlechtlichen Paaren.

An 72 Kreuzungen werden 288 Ampeln mit den neuen Figuren ausgestattet: Frauen, die Frauen an der Hand halten und Männer, die mit einem anderen Kerl Händchen halten. Kosten der Aktion: 22.000 Euro. Die neuen. Paare sind viel schöner, als die alten, auf denen einfach nur ein einzelner Mann zu sehen war, der über die Straße ging.

„Um Gleichberechtigung und ein vielfältiges Bild von Geschlecht und sexueller Orientierung in der Stadt zu fördern”

Das Schönste: Die neuen Ampeln werden nach dem World Pride nicht wieder abgebaut, sondern bleiben wo sie sind, „um Gleichberechtigung und ein vielfältiges Bild von Geschlecht und sexueller Orientierung in der Stadt zu fördern”, so die Stadtverwaltung. In den letzten Jahren sind Ampeln mit Homo-Päärchen in vielen europäischen Städten instaliert worden (MÄNNER-Archiv), unter anderem in Wien, Amsterdam und Turin.

Und das positive Zeichen scheint mehr als nötig in Madrid: Schon im Frühjahr 2016 meldete die LGBTI Organisation Arcópoli, dass die Zahl der homophoben Übergriffe im Stadtgebiet deutlich ansteigt. In den ersten drei Monaten des letzten Jahres waren es 52, im Durchschnitt alle zwei Tage ein Angriff. Nicht jede Aggression – das ist auch in anderen Ländern so (MÄNNER-Archiv) – wird der Polizei gemeldet.

