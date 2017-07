Matt Lister

Der offen schwule Kanu-Champion ist eine hübsche, humorvolle, haarige Angelegenheit. Yes, please.

Matt Lister, ist mal für Großbritannien Kanu gefahren, hat oft gewonnen und ist seitdem Fitness-Model geworden und schreibt für die Kollegen vom Attitude-Magazin. Das war nicht unbedingt abzusehen, denn die Zeit vor seinem Coming-out beschreibt er so: „Ich wollte nicht in der Schule rauskommen, weil ich schon dafür gehänselt wurde, dass ich ein dickes Kind mit Pickeln war, und außerdem größer als jeder andere und relativ haarig. Ich hätte mir genauso gut eine Zielscheibe umhängen können. Also habe ich bis zum letzten Schuljahr gewartet.“ Wahrscheinlich war er da schön auf dem Weg, der unfassbar attraktive, humorvolle Kerl zu werden, der er heute ist.

#TB to TEXTBOOK SUNSET last year on Fire Island shooting with @gregendries for @deanharrisrocks and @prettysnake …GET ME BACK THERE NOW!! I can’t wait to be back in NYC in October…my be a little out of season for the Pines again though 😂🍂💨🍁 Ein Beitrag geteilt von Ex-GB Athlete | Model | Writer (@mrmattlister) am 24. Jun 2017 um 1:07 Uhr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Weiter

Autor Redaktion