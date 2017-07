Wahre Liebe

Ricardo: "Das was ich an Dir am meisten liebe, ist, wie Du mich einfach zurückliebst". So schön!

Wie merkt man, dass es Liebe ist? Ricardo hat es gemerkt, als er seinem Kerl dafür gedankt hat, dass er es ihm schwer machen darf und der antwortete: „Weißt Du, was ich am meisten an Dir liebe? Dass Du mich einfach zurückliebst.“ Wenn man es nicht weiß, nachdem einem sowas gesagt wird, weiß man es nie.

Autor Redaktion