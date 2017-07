Revolution im Familienrecht

Das Justizministerium will lesbische Mit-Mütter und will Samenspender besser schützen

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat das Bundesjustizministerium im Stillen eine Revolution im Familienrecht vorbereitet. Der Arbeitskreis Abstammungsrecht wurde vor zwei Jahren gebeten, Vorschläge für die rechtliche Ordnung der neuen Familienwelt zu erarbeiten. Unter dem Vorsitz von Meo-Micaela Hahne, ehemalige Vorsitzende des Familiensenats im Bundesgerichtshof, hat der 11-köpfige Arbeitskreis am Dienstag einen 134-seitigen Abschlussbericht vorgelegt.

Die größte Änderung: Der Bericht schlägt vor, für lesbische Paare eine „Mit-Mutterschaft“ einzuführen. Bringt eine lesbische Frau per Samenspende ein Kind zur Welt, soll ihre Ehe- oder Lebenspartnerin zur Zweitmutter werden können. Besteht schon eine Lebensparttnerschaft würde das automatisch geschehen, wenn nicht, durch eine ausdrückliche rechtliche Anerkennung der Partnerin als weiterer Mutter des geborenen Kindes. Das ist jetzt bei heterosexuellen Paaren schon möglich und für die im Eherecht geregelt, ist aber für gleichgeschlechtliche Paare im am Freitag im Bundestag beschlossenen Gesetz zur Ehe für alle (MÄNNER-Archiv) nicht enthalten.

Bislang können die betroffenen Paare ihre Kinder nur über die Adoption mit einem zweiten Elternteil versorgen

Laut Schätzungen gibt es schon jetzt in Deutschland mehr als 3000 Kinder die in lesbischen Beziehungen geboren worden sind, es besteht also Handlungsbedarf. Bislang können die betroffenen Paare ihre Kinder nur über die Adoption mit einem zweiten Elternteil versorgen. Da schwule Paare Kinder nicht innerhalb der Beziehung zeugen können, sondern, auch wenn sie eine Eizellenspende bekommen, was in Deutschland verboten ist, immer eine Leihmutter brauchen, ist die Rechtslage hier ausgesprochen kompliziert. Samenspender sind dafür, werden die Vorschläge der Experten umgesetzt, künftig besser geschützt, und vor potentiellen Ansprüchen der Empfängerinnen ihrer Spende sicher.

Foto: Shutterstock.com/Africa Studio

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com